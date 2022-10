Zaskrbljujoče upadanje števila krvodajalcev

V zadnjih dneh so številne krvodajalce povabili, naj darujejo kri, še posebej, če imajo krvni skupini A ali 0, še pred tem pa pozivali tiste, ki lahko v zaloge prispevajo krvno skupino B. In koliko sploh je, po tem, ko je svoje naredil tudi covid in so ljudje ostajali doma, v Sloveniji še krvodajalcev? Hematolog Samo Zver, predsednik strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri ministrstvu za zdravje, je v četrtkovi oddaji 24UR ZVEČER opozoril, da je v desetih letih število krvodajalcev padlo za več tisoč. Kaj točno kažejo podatki in kaj kaže na resno zaskrbljenost doktorja Sama Zvera, tudi predstojnika Kliničnega oddelka za hematologijo, odgovarjajo na Zavodu za transfuzijsko medicino.