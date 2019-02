'Zaslišal sem glasen pok. Obrnil sem se in videl celo ulico v plamenih'

V požaru v stanovanjski zgradbi v prestolnici Bangladeša Daki je po zadnjih podatkih umrlo že 70 ljudi, številni so poškodovani. Gasilci, ki so požar sicer uspeli pogasiti, se bojijo, da bo število žrtev še naraslo. Po prvih podatkih je zagorelo v pritličju zgradbe, kjer so skladiščili nevarne kemikalije. "Obrnil sem se in videl celo ulico v plamenih," pa pripoveduje eden od preživelih.

FOTO: AP Neukrotljiv požar je izbruhnil v sredo zvečer okoli 23:40 po lokalnem času v zgodovinskem delu prestolnice Chawkbazar, je sporočila tamkajšnja policija. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v pritličju zgradbe, kjer so hranili vnetljive in nevarne kemikalije. Okrožje je sicer znano po svojih ozkih ulicah, kjer so zgradbe med seboj oddaljene za pičlih nekaj centimetrov. Posledično se je požar hitro razširil na okoliške zgradbe, med drugim tudi restavracijo, kjer so takrat praznovali poroko. Gasilci so uničujoč požar gasilci več ur. FOTO: AP Gasilci so po petih urah ognjene zublje spravili pod nadzor, je povedal predstavnik gasilcev Kamrul Hasan. Okoli 200 reševalcev in gasilcev sicer še vedno išče morebitne preživele. Kot so še povedali gasilci, je veliko ljudi ostalo ujetih v stanovanjih, saj jim je požar onemogočil pobeg. Abdul Kader, katerega trgovina je bila v požaru popolnoma uničena, je pojasnil, da se je izognil ognju, ko je odšel v lekarno. "Bil sem v lekarni, ko sem zaslišal glasen pok. Obrnil sem se in videl celo ulico v plamenih. Utrpel sem opekline, zato sem pohitel v bolnišnico," je povedal novinarjem. Čeprav uraden vzrok za požar še ni znan, so gasilci sporočili, da so se najverjetneje vnele kemikalije v enem od pritličju zgradbe. FOTO: AP Bangladeš še že vrsto let spopada z neupoštevanjem varnostnih predpisov v zgradbah. V podobnem uničujočem požaru v Daki je leta 2010 umrlo 124 ljudi. Tri leta kasneje pa je, prav tako v prestolnici, umrlo 1.100 ljudi, več 1.000 je bilo poškodovanih, po tem, ko se je sesula tovarna oblačil.