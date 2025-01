Zaslišanje zdravstvenih delavcev: 'brskanje' po več desetletij starih spominih

Razkriti tančico skrivnosti glede ukradenih otrok in mamam podariti mir bo tudi za preiskovalno komisijo državnega zbora trd oreh. Po pregledu dokumentov, ki jih je komisija pridobila od bolnišnic in statističnega urada, namreč opažajo številne pomanjkljivosti in odstopanja v podatkih. Svoje zgodbe so pripovedovali tudi zdravstveni delavci, ki so se takrat podpisali pod različne dokumente ali bili v stiku s porodnicami. A kaj, ko jih komisija prosi, da pobrskajo po 50 in več let starih spominih, glave pa so, kot pravijo, velikokrat prazne.