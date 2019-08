Zastave, bobni, transparenti: 'Boris, lahko te je sram!'

Protestniki so se v Londonu zbrali pred uradom premierja in vzklikali: "Boris, lahko te je sram." Johnsonu so tudi očitali, da želi izvesti državni udar. Organizatorji protestov trdijo, da se je zgolj v Londonu shodov udeležilo 100.000 ljudi. Množica je v več delih mesta povsem ustavila promet. Sprehodili so se tudi do Buckinghamske palače.

Nekaj manjše množice so se zbrale tudi po drugih mestih. V Angliji so protestirali od mesta Exeter na jugozahodu in Oxforda v osrednjem delu do Manchestra, Yorka in Newcastla na severu. Na Škotskem so protesti med drugim potekali v Glasgowu in Edinburghu, protestniki so se zbrali tudi v severnoirski prestolnici Belfast.

Protestniki so sicer šli na ulice pred napetim političnim tednom, ko bodo poskušali Johnsonovi politični nasprotniki njegove načrte blokirati tudi na sodišču.

Na drugi strani je proteste podprl tudi vodja laburistične stranke Jeremy Corbyn, ki se je udeležil shoda v Glasgowu in Johnsonu sporočil: "Ni šans, da nas pelješ ven brez dogovora."Dodal je, da so demonstracije po vsej državi pokazatelj, da so ljudje jezni in ogorčeni zaradi vsega, kar se dogaja.

Johnson je britansko opozicijo in javnost razburil z zahtevo za začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Končala se bi le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz unije, s tem pa praktično onemogočila nasprotnikom brexita brez dogovora, da po zakonodajni poti to preprečijo.

Opozicija je napovedala, da bodo skušali brexit brez dogovora in tudi prekinitev dela parlamenta preprečiti z vsemi sredstvi, med drugim s sprejetjem zakonodaje, po prekinitvi dela parlamenta pa so napovedali proteste.