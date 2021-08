Drogovi na Trgu republike kljub zatrdilom Jankovića, da so le začasni, očitno ostajajo

29 drogov, 29 zastav za pol leta predsedovanja – takšne so bile besede župana Jankovića, da je pomiril strokovno javnost še tri mesece nazaj. Maja letos je namreč Zoran Janković na vprašanje, ali bodo zagotovo šle stran, dejal: "Tako dovoljenje imamo. Če ne, boste vi, ZVKDS in ostali profesorji lahko šli žagat."

A ne Mestna občina Ljubljana ne kdor koli drug jih tudi po novem letu ne bo odstranil. "Na željo, na pobudo številnih meščanov, smo mi dali ponovno vlogo, če bi lahko te zastave ostale. ZVKDS je preklical ta rok in zastave ostajajo na tem mestu, kjer so sedaj," je dejal Janković. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine zdaj pravijo, da gre za izraz pripadnosti prebivalk in prebivalcev Ljubljane Evropski skupnosti. Toda, ali gre pri teh drogovih za dodano vrednost in simbol proevropskosti ali za nekakšno pregrado med praviloma ljudskim trgom republike in državnim parlamentom?

Matej Blenkuš s Fakultete za arhitekturo pravi: "Verjetno je eno in drugo. Je proevropska zadeva, Ljubljana nima prostora z 29 zastavami, je pa postavljena na eno zelo simbolno lokacijo, na spomenik in enega najlepših arhitekturnih simbolov, s katerim se Ljubljana lahko pohvali."

Da dilemo razume, a da zastave tako turiste kot diplomate pospremijo ob prihodu, svoj pogled na linijo drogov opisuje nemški turist, po poklicu arhitekt. "Razumem, da je med ljudmi problematično, da zastave zastirajo pogled na parlament, ampak je zelo lepo, da imamo nek simbol Evrope tukaj, v središču Ljubljane. Osebno bi jih pustil."

Prav tako zastave niso tako v navzkrižju z načrti in projekcijami očeta kompleksa Trga republike, arhitekta Edvarda Ravnikarja, pojasnjuje profesor na arhitekturni fakulteti Rok Žnidaršič: "V tej zadnji študiji je tukaj pred parlamentom postavljena neka nadstrešnica, ki je v bistvu v enakem razmerju kot so te zastave. Tako da neko legitimnost ta poseg ima." A jih moti, dodaja Blenkuš, sprejemanje in uresničevanje odločitev z danes na jutri, brez kakršne koli širše razprave.

"Takrat, ko so rekli, da je za pol leta, se mi je zdelo v redu, kam pa bi jih dal, če ne na Trg republike. Zdaj, ko je za stalno, pa prihajajo drugačni pomisleki. Bojim se, da bo Trg republike postal skladišče simbolov," pravi Blenkuš.

Je pa Janković danes ponovno zatrdil, da je obstoječa lokacija edina, ki za 29 zastav pride v poštev.