Zastopniki romskih društev oškodovali državni proračun

Sedem zastopnikov petih društev za izboljšanje delovanja romske skupnosti so državni proračun in najmanj 24 gospodarskih družb oškodovali za vsaj 212 tisoč evrov. Denar, pridobljen na razpisih, so namesto za društva, porabili kar zase, ugotavljajo novomeški kriminalisti. Sedmerica je izdajala številne lažne račune, lažne avtorske in partnerske pogodbe in ponarejala potrdila o plačilih. Glavni osumljenec pa 40-letni stari znanec Policije, že večkrat obravnavan zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. V Svetu romske skupnosti na dejstvo, da so Romi dobesedno kradli sami sebi in tistim, ki so pomoči res potrebni, gledajo z ogorčenjem.