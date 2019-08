Zastrupitev na Hvaru: neuradno je vzrok ogljikov monoksid

Splitski zdravniki se še vedno borijo za življenje dveh otrok.Po zadnjih informacijah z intenzivne nege pediatrije KBC Split je njuno stanje še vedno kritično, saj so jima odpovedali vsi vitalni organi. Kot je poročala hrvaška Nova TV, so bili v bolnišnico poklicani vsi najboljši zdravniki in medicinske sestre, ki poskušajo rešiti Italijane. Javnost je sicer v pričakovanju uradnih obvestil glede zastrupitve, ki jih bodo v Klinično-bolniškem centru Split podali ob 10. uri.

Čeprav se je sprva sumilo, da so se italijanski turisti zastrupili s školjkami, ki so jih pojedli v eni izmed hvarskih restavracij, trenutno kaže, da je šlo za zastrupitev z ogljikovim monoksidom. V pričo tej razlagi govori dejstvo, da je restavracija, v kateri so turisti večerjali, bila odprta že zvečer, potem ko so jo pregledali inšpektorji, ki očitno niso ugotovili nepravilnosti."Pristojna inšpekcija, pravobranilstvo in policija so ugotovili, da je naša hrana, ki so jo tistega večera jedli tudi drugi gosti, neoporečna," je povedal lastnik restavracije in dodal, da celo mesto čaka na rezultate preiskave. "V mislih smo z žalujočimi in otrokoma, ki se nahajata v bolnišnici."