Zavarovalnica Triglav zavrača očitke o odpuščanjih

Po junijski nezaupnici delavski direktorici, ki še vedno ostaja na položaju, in po prekinjeni komunikaciji med svetom delavcev in predsednikom uprave, se, kot kaže, v Zavarovalnici Triglav razmere zaostrujejo. V sindikatu opozarjajo, da so pripravljeni tudi na stavko, saj da si Triglav kot državno podjetje zasluži boljše vodstvo, medtem pa v zavarovalnici očitke o odpuščanjih zavračajo.