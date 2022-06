Zakaj ZZZS plača obisk zobozdravnika v tujini, ne pa doma pri zasebnikih?

Vsaka država bi evropsko direktivo sicer lahko prilagodila po svoje, nadaljuje Ganziti, vendar je Slovenija ni. "Državljan ima pravico izbrati osebnega zdravnika, zavarovalnica pa s pogodbami diktira, katere in to ni prav, " opozarja predsednik odbora za zobozdravstvo ZZS Krunoslav Pavlović in dodaja, da bi bilo "smiselno v prihodnje se pogovarjati, da bi pacientom omogočili 80-odstotno refundacijo stroškov tudi pri zasebnikih v Sloveniji".

Medtem pa se, kot pravijo zasebniki, nelogično ne vrača stroškov pri domačih zasebnikih. "S tem, ko bi zavarovalnica odprla malho na tak način, da bi plačala storitve, ne bi omogočila čistim zasebnikom nobenega dodatnega posla, samo pacienti bi prišli do tistega, kar so vplačali v zdravstveno blagajno," pravi doktor dentalne medicine Matej Praprotnik . "V prvem členu evropske direktive je v zadnjem stavku določeno, zelo jasno, da države članice niso dolžne povračati – zelo plastično – pri zasebnikih v svoji matični državi," dodaja Ganziti.

V Sloveniji Zavod za zdravstveno zavarovanje letno beleži več kot 26 milijonov opravljenih zdravstvenih storitev, v tujino pa se odpravi nekaj več kot tisoč pacientov. "Letno povrnemo do pol milijona evrov s tega naslova. Če pogledate, pri 3 milijardah, ki jih sicer imamo v zdravstvu z naše strani, je to precej zanemarljiv znesek," meni Klemen Ganziti z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

A ravno zasebniki so tisti dodaten kader, ki bi skrajšal čakalne dobe, meni Pavlović. Zobozdravnikov imamo namreč po evropskih standardih v državi dovolj, samo dostop do njih, kot nadaljuje Pavlović, omejuje zavarovalnica. Hkrati pa bi tako tudi zavarovali paciente pred malomarno obravnavo v tujini in javnega denarja ne bi dvojno porabljali. "Dogaja se, da morajo številni kolegi po posegih, ki so bili opravljeni tam po nekih drugih standardih, v Sloveniji na račun zavarovalnice najprej popraviti, potem pa narediti nove," dodaja Pavlović.

"Ovira je plačnik, ovira je zakonodaja, birokracija, ki bi se jo dalo rešiti, če bi obstajala politična volja," pa meni Praprotnik.

Videli pa bomo, ali jo bo našel nov zdravstveni minister. A ZZZS ob tem opozarja, da bi lahko rigorozne spremembe vodile tudi do tega, da bi si zdravje lahko kupili le najbolj premožni oziroma tisti, ki nekaj sto ali celo tisoč evrov ne bi pogrešali.