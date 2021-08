Zavetišče Ljubljana bogatejše za nove prostore

Dom izgubi tudi veliko hišnih ljubljenčkov, za katere poleg številnih zavetišč po Sloveniji poskrbi tudi Zavetišče za zapuščene živali v Ljubljani na Gmajnicah, ki je brezdomskim štirinožnim prijateljem podarilo nove objekte, namenjene zapuščenim mačkam in psom. Na portalu Posvojipsa.si so zbrani psi iz slovenskih zavetišč, ki čakajo na posvojitev. Spletno stran je ustvaril Anže Svoljšak, mladenič, ki je svojo ljubezen do izdelave spletnih strani ter ljubezen do psov združil v eno in na ta način številnim psom pomagal najti dom.