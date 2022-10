Zavetišče Ljubljana praznuje 20 let delovanja

Ob hladnih večerih je poleg toplih radiatorjev najlepše, če vam v naročju zaspi kak muc ali pa se vam ob nogo stisne kuža. Ker obeležujemo svetovni dan varstva živali, je prav, da spomnimo, da je treba za živali skrbeti tako, da jim ne povzročamo bolečine, trpljenja in strahu. Odgovorno ravnanje do živali kot čutečih bitij je zapisano tudi v splošni zakonodaji Republike Slovenije. Številnim izgubljenim, zavrženim in nezaželenim živalim na pomoč priskočijo društva za zaščito živali in seveda zavetišča. Zavetišče Ljubljana deluje že dve desetletji in to pomembno okroglo obletnico so obeležili na prav poseben način.