Zavod, ki dvomi v učinkovitost cepiv, prejel 130 tisoč evropskih sredstev

Le nekaj dni pred nastopom nove vlade in prevzemom položaja ministra za delo je bil Janez Cigler Kralj lastnik zavoda Iskreni. Ta je prek javnega razpisa dobil 130 tisoč evropskih sredstev, a to je lahko posledica dobro pripravljenega programa in ne nujno vpliva ministra na izbor. Večja težava je to, da denar za vsebino dobiva zavod, ki dvomi o učinkovitosti cepiv in nasprotuje temu, da bi bilo cepljenje obvezno. Zdaj, ko se je minister umaknil in so dobili evropski denar, pa so veliko prizanesljivejši do ukrepov proti covidu-19.

icon-expand