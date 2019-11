Zavod v Bosni: otroke tudi za 14 ur privezali na pohištvo ali ob radiatorje in jih pustili same

Fotografije, ki jih je posredovala medijem, prikazujejo, da so otroci privezani na pohištvo in ob radiatorje. Nekaterim so roke zavezane za hrbtom, veliko otrok preživi večino dneva in vso noč v takšnem položaju, zaradi takega ravnanja pa so poročali o telesnih poškodbah in slabšanju zdravstvenega stanja, piše Klix.ba.