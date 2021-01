Devet zavodov za otroke in mladostnike deluje že ves čas epidemije

V državi imamo devet zavodov za posebne potrebe, ki ves čas, tudi med dvema razglašenima epidemijama, ko smo v državi zaprli vse šole, delujejo nemoteno. To so zavodi za otroke in mlade, ki imajo motnje čustvovanja in vedenja. Ena od teh ustanov je Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora, ki skrbi za okoli 40 mladostnikov. V obeh razglašenih epidemijah so se trudili izvajati ukrepe za ohranitev zdravja, vzpostavili so tudi rdečo cono. V prvem valu je zbolela ena mladostnica, v drugem nekaj več, a so za bolne dobro skrbeli v izolacijski skupini.