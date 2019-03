Zavzeli zadnjo utrdbo Islamske države in razglasili konec kalifata

Skrajna skupina Islamska država je leta 2014 zavzela obširne predele Sirije in Iraka ter na zasedenih območjih razglasila kalifat, ki je na svojem vrhuncu obsegal ozemlje v velikosti Velike Britanije. Za prestolnico so razglasili mesto Raka, nad katerim pa je že leta 2017 prav tako zaplapolala rumena zastava Sirskih demokratičnih sil. Prav tega leta so tako v Iraku kot Siriji sprožili obsežne ofenzive, ki so naznanjale konec samooklicanega kalifata.

Pet let po razglasitvi kalifata je tako Baguz ostal zadnja trdnjava skrajnih islamistov, a tudi slednjega so kurdski in arabski borci sedaj zavzeli: "Na ta dan se spominjamo na tisoče mučenikov, ki so nam omogočili zmago," je ob tem zapisal Mustafa Bali, tiskovni predstavnik SDF.

Številni so bili ob tem presenečeni nad velikim številom ljudi, ki so si zatočišče poiskali v Baguzu, v večmesečnem bojevanju so se predali številni borci in njihove družine, ki pa so ob tem kljubovalno še vedno razglašali podporo Islamski državi. Obveščevalne službe trdijo, da se je od januarja predalo okoli 60.000 ljudi. Večina evakuiranih ljudi v zadnjih dneh so sorodniki islamskih borcev, ki sedaj zapolnjujejo že tako prenatrpana taborišča za notranje razseljene ljudi. V največjem od njih Al-Holu, naj bi se trenutno nahajalo 74.000 ljudi, med njimi kar 25.000 otrok. Med njimi je tudi na tisoče tujcev iz več kot 40 držav sveta, kot so Rusija, Francija in Belgija, piše AFP. "Potrebe so velike in tabor je preobremenjen,"pravi Peter Maurer, predsednik Mednarodnega odbora Rdečega križa.