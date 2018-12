Zaželel si je, da bi ga na zadnjo pot odpeljala 'Air Force železnic'

Nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha starejšega, ki je preminil minuli teden na domu v Houstonu, bodo danes pokopali v družinski grobnici v teksaškem mestu College Stationu, kjer sta pokopani njegova žena Barbara Bush in hčerka Robin . Na njegovo 113-kilometrsko zadnjo pot iz predmestja Houstona do mesta College Station pa ga bodo odpeljali s posebno lokomotivo, ki so jo samo zanj leta 2005 odeli v modro in belo barvo, da bi bila čim bolj podobna predsedniškemu letalu Air Force One.

Bush starejši pa ne bo edini ameriški predsednik, ki so ga na zadnjo pot odpeljali s pogrebno lokomotivo. Do sedaj se je namreč to zgodilo že osemkrat, prvič daljnega leta 1865, ko je umrl Abraham Lincoln, nazadnje pa pred 49 leti, ko so truplo predsednika Dwighta D. Eisenhowerja z vlakom prepeljali iz Washingtona v rodni Kansas. Pogrebni vlak so uporabili tudi ob smrti Roberta F. Kennedyja, ki so ga ubili leta 1968 v Los Angelesu med predsedniško kampanjo.

Eisenhower je bil tudi zadnji ameriški predsednik, ki je redno potoval z vlakom. Glavni razlog za to je bila njegova žena Mamie, ki je sovražila letenje. Med predsedniško kampanjo leta 1952 je Eisenhower naredil 51.000 kilometrov, med potjo pa opravil kar 252 postankov.

Zanimiv je tudi podatek, da so njegovo zadnjo pot z vlakom načrtovali več let. Bushevi predstavniki so z družbo Union Pacific v stik stopili že leta 2009 in se na njegovo željo dogovorili, da bo lokomotiva v trenutku, ko bo to potrebno, pripravljena za pot.

Bushevo truplo so sicer v ponedeljek pripeljali iz Teksasa s predsedniškim letalom v Washington in ga položili v rotundo kongresne palače, kjer so se lahko od njega poslovili tudi navadni Američani. Uvodna žalna slovesnost je potekala v ponedeljek, ko so spregovorili vodilni politiki kongresa. Pogrebne slovesnosti v nacionalni katedrali v Washingtonu so se udeležili aktualni ameriški predsednik Donald Trump skupaj s prvo damo Melanio Trump ter njegovi predhodniki Barack Obama, Bill Clinton in Jimmy Carter.