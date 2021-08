Zaživel projekt Najemnik SOS: 'Opravljamo naloge, ki bi jih morala država'

V slovenski prestolnici je trenutno za 25 kvadratnih metrov treba odšteti 600 evrov na mesec, 20 evrov manj za 29 kvadratnih metrov. 700 evrov pa morate odšteti za najem 50-ih kvadratnih metrov. To so brez dvoma številke, ki pričajo, da bi nas trenutno stanje moralo skrbeti, meni ekonomist Anže Burger.

"Od leta 2014 so se cene rabljenih nepremičnin v Ljubljani povečale za 60 odstotkov, cene novih nepremičnin so zrasle za 46 odstotkov, v istem obdobju pa so neto plače zrastle samo za 26 odstotkov," pojasni Burger. Poleg astronomskih cen najemov pa imajo najemniki pogosto številne težave tudi z lastniki stanovanj, ki si zaradi prenasičenosti trga in pomanjkljivega nadzora pogosto privoščijo marsikaj.

Vsi, ki se soočajo s težavami, se bodo odslej lahko obrnili na Najemniški SOS, kjer prostovoljno opravljajo naloge, ki bi jih sicer morala opravljati država, opozarja pobudnik projekta. "Želimo si, da bi na neki točki država tudi prepoznala pomen tega, da informira najemnike, da jim nudi podporo in svetovanje pa tudi pravno pomoč v primeru težav," pojasni pobudnik projekta Klemen Ploštajner.

Spletna stran na enem mestu ponuja odgovore na številna vprašanja ter ozavešča o pravicah in dolžnostih najemnikov, prav tako pa lahko z ostalimi delite tudi svojo najemniško izkušnjo. "Obrnite se na to spletno stran, se informirajte in začnite se boriti za svoje pravice prek teh informacij," poziva Ploštajner. Pristojne še pozivajo, naj stanovanjsko problematiko prepoznajo kot eno izmed osrednjih razvojnih težav naše države. Prebivalec Ljubljane, ki ima v primerjavi s povprečnim Avstrijcem precej nižjo plačo, za stanovanje namreč odšteje kar 70 odstotkov več kot prebivalec Gradca.