Zaživelo Logarjevo društvo: 'Tabu tem ne bo'

Po govoricah in ugotavljanjih, ali bo Anže Logar odšel na svoje in kaj pripravlja, je uradno zaživelo društvo Platforma sodelovanja, katerega predsednik je prav Logar. Imena prvih članov so precej zanimiva, gre za strokovnjake na različnih področjih, znane politične obraze tako desne kot leve politične strani. Med njimi so poslanka SDS Eva Irgl, član SD Jernej Pikalo, Logarjeva vodja volilnega štaba Romana Jordan in nekdanja vodja kabineta predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez. K pridružitvi pa vabijo tudi nove člane. Glavni cilj je vrniti nivo komunikacije v slovensko družbo.