Si predstavljate, da se vaš sosed nekega lepega dne odloči, da bo sredi travnika poleg vas na veliko začel zbirati zarjavele in razpadajoče avtomobile? To se je zgodilo v Vodicah, kjer je na kmetijskem zemljišču in vodovarstvenem območju Peter Jež parkiral od 70 do 100 vozil. Sosedje so jezni, tudi občina je podala več prijav na okoljsko inšpekcijo, a avtomobili so še vedno tam.