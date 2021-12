Zbiralna akcija za dveletnega Bona z redko vrsto žilnih tumorjev

Bono je dveletni deček, ki se že od rojstva spopada z redko vrsto žilnih tumorjev, imenovanih kavernomi. Odkrili so mu jih, ko je bil star eno leto, v tem času pa je preživel že kar nekaj operacij in terapij. Zaradi večjega kavernoma v hrbtenjači ne more hoditi in pravilno sedeti. Družina ga vsakodnevno vozi na različne terapije, ki jo mesečno stanejo okoli tri tisoč evrov. Bono je dobrovoljen, srčen, poln energije in zelo trmast, pravi njegova mama Kristina Pančur, zato bosta s parterjem zanj storila vse, kar je v njuni moči, a zaradi visokih stroškov potrebujeta tudi vašo pomoč.