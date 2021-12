Zbiranje dobrodelnih sredstev za ponovno srečanje Fardosine družine

Po več kot petih letih bo zgodba Somalke, ki je, ko je v Slovenijo prišla visoko noseča, rodila skoraj pred enim od lokalov v Ratečah, morda srečno končana. Pred tremi leti je namreč dobila status begunke in takrat je lahko zaprosila za združitev družine. V Somaliji so ostale še njena mama in dve hčerki. Da bi se družina lahko spet objela, tu rojena deklica Sabrina pa bi končno spoznala svoji sestrici in babico, humanitarno društvo Adra zdaj zbira sredstva, finančni vložki za združitev družine so namreč navadno previsoki za posameznike.