Zbornica zdravstvene in babiške nege: babica je kršila nekatera jasno določena pravila

Kako pomembno je v prvi vrsti zagotavljati varnost življenja matere in novorojenega otroka, pred osebnimi željami, tudi modnimi muhami naravnih porodov, nakazuje zadnji najstrožji mogoči ukrep v zdravstveni negi in babištvu, sprejet prvič doslej. Babica Tejča Moškrič, nekoč Teja Škodič Zakšek, ki opravlja porode na domu, in njen zasebni zavod Pinard, ki je v postopku likvidacije, sta dobila prepoved opravljanja dela. Pod odločitev sta se podpisali Zbornica zdravstvene in babiške nege ter Ministrstvo za zdravje. Njena dejanja še toliko bolj zbodejo v oči, ker gre za nekdanjo predstojnico oddelka za babištvo na ljubljanski zdravstveni fakulteti, ki je s položaja odšla, ko se je začela ukvarjati s porodi na domu. Zbornica je nad njenim delom prejela več prijav, kršila je namreč strokovne usmeritve za porod na domu, ki jih je pred leti, pozor, sestavila skupaj z drugimi člani delovne skupine.