Kako visoki bodo dejanski stroški zdravljenja malega Krisa?

Če pa bi po posegu imel kakšen zaplet - in njegov nevrolog s pediatrične klinike trdi, da so ti možni - utegnejo stroški poskočiti. Končni znesek naj bi bil znan v prihodnjih dneh. Bodo pa v društvu po njegovi rehabilitaciji ves preostanek denarja podarili drugim otrokom, najprej življenjsko ogroženim.

Mama malega Krisa še nima podatka, koliko bo njihova pot v ZDA stala. Čez lužo so poslali vse potrebne Krisove izvide in zdaj čakajo njihovo povabilo. Predsednica društva Palčica Pomagalčica Larisa Štoka je povedala, da pričakuje, da bo končen znesek še poskočil.

"To samo kaže, da so ljudje tukaj, v tem našem prostoru, res rpotrebovali eno tako pozitivno zgodbo in da imajo verjetno dovolj 'jamranja', negativnih zgodb in zgodb o neuspehih," meni psiholog Univerze na Primorskem Kristijan Musek Lešnik .

Kris je močno povezal Slovenijo, stopili smo skupaj in pomagali. Kaj je vzrok za epski 'crescendo' povezanosti ljudi v dvorani, zunaj nje, in vzporedno pri presenetljivo velikem in hitrem odzivu za 19-mesečnega fantka?

Osnovne človekove potrebe, kot sta povezanost in pripadnost, najlažje dosežemo s pomočjo uspešnih športnikov in ekip, pa poudarja filozof športa Milan Hosta. "Od kolesarjev, do plezalke, Dončiča in še ta uspeh košarkarjev se je spet vrnil ob potencialnem uspehu odbojkarjev," je dejal in razložil, da smo tako "spet dobili tisto vezno točko med nami – da mi Slovenci vendarle zmoremo, ko se za nekaj postavimo skupaj".

Uničujemo stereotip slovenske privoščljivosti ob neuspehu

Musek Lešnik je še poudaril, da so se ob uspehih odbojkarjev izrisali trije nauki. Ljudje se povezujemo okoli nečesa pozitivnega, nečesa kar navdihuje. Pokazala se je tudi prava mera domoljubja. "In tretja reč, ki se mi zdi pomembna, da se prebija ta slovenski stereotip, da nekdo, ki ima visoka pričakovanja in napove, da gre na zmago, da je deležen posmeha in privoščljivosti, če mu ne uspe," je povedal.

Tu smo postavili nove mejnike v naši družbi izoliranih posameznikov, v stanju splošne apatije. Ob Krisu se je v nas vzbudila tudi potreba, da smo empatični, sočutni. Toda, zakaj je takšna enotnost pri nas tako zelo redka? "Slovence se da precej zlahka motivirati, združiti proti nečemu. Manjka teh pozitivnih zgodb in se mi zdi, da so potrebne, zato da potegnejo ljudi ven iz te apatije," meni Musek Lešnik.

"Ko smo pokazal to moč, to solidarnost, da smo srčni, bi želel, da se ta nadaljuje, s tem, da pokažemo, za kaj nam gre, tudi pred parlamentom, ne pa samo na Stožicah, na stadionu," pa še dodaja Hosta.