ZD Fužine: 'Ljudje naj se obrnejo na zasebnike ali na koncesionarje'

"Čakal sem zdaj te dni, po e-pošti sem poslal prošnjo za recept za zdravila, ker sem srčni bolnik, pa jih ni. Danes sem moral še enkrat poslati oziroma naročiti, da dobim," tudi žena, nadaljuje sogovornik, po opravljenih pregledih še vedno čaka datum za obravnavo in zdravila. Težavo povzročajo tudi upokojitve, pa ne le nedavne, ampak tudi tiste izpred dveh let. Zdravstveni dom je, kot pojasnjujejo v ZD Ljubljana, dolžan po odpovedi ali upokojitvi za paciente skrbeti še dve leti, potem pa ste prepuščeni sami sebi.

Trije družinski zdravniki iz ljubljanskega zdravstvenega doma Fužine so pred kratkim dali odpoved. Še en zdravnik je na dolgotrajni bolniški. Na voljo je tako le še pet zdravnikov in en specializant, okoli 5000 pacientov pa je oziroma bo v kratkem samo iz tega naslova ostalo brez izbranega zdravnika. "Klicala sem za zdravila, pa jih še vedno nisem dobila. V lekarni sem bila, pa ni še nič. Zdravila za pritisk pa nujno potrebujem, ampak jih ne dobim," pripoveduje sogovornica.

Seznam zdravnikov, ki v kateri koli enoti ljubljanskega zdravstvenega doma še sprejemajo nove paciente, je prazen, zato, kot sporoča Zdravstveni dom Ljubljana, naj se ljudje obrnejo ali na zasebnike ali na koncesionarje.

Razpisi za družinske zdravnike so v Ljubljani odprti že več let, še dodaja zdravstveni dom, pa vendar prijav za to delovno mesto ni. Vključiti bodo skušali še upokojene zdravnike, specializante, sobne zdravnike, študente in zdravnike iz tujine, a sodeč po izkušnjah, so postopki s tujci dolgotrajni.

Še ena možna začasna rešitev bi bila akutna in kronična ambulanta, kot so jo zaradi podobne situacije odprli v Šiški. A težava je, da bi bila ta namenjena le pacientom iz istega predela Ljubljane, torej zgolj s Fužin.