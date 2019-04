Žvižgačka razkrila resne kršitve glede varnostnih potrdil Bele hiše

Cummings 25 ljudi ni navedel po imenu, vendar pa je namignil, na koga misli z zahtevo po vseh informacijah glede izdaje potrdil svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu , Kushnerju, njegovi soprogi in Trumpovi hčerki Ivanki Trump, nekdanjemu svetovalcu za nacionalno varnost Michaelu Flynnu ter nekaterim manj znanim uradnikom.

Bela hiša je kljub negativnemu mnenju pravnih strokovnjakov in agencij izdala varnostna potrdila za dostop do zaupnih informacij okoli 25 posameznikom, je kongresu razkrila žvižgačka. Med njimi naj bi bil tudi zet predsednika ZDA Donalda Trumpa , Jared Kushner . Gre za resne kršitve nacionalne varnosti, je ocenil vodja pristojnega kongresnega odbora.

Napovedal je izdajo poziva za zaslišanje nekdanjega nadzornika urada za varnost osebja Bele hiše Carla Klinea, ki je že povedal, da je urad odsvetoval izdajo varnostnega potrdila 25 osebam, ampak je od zgoraj prišel ukaz, naj se izdajo potrdi. Kline je potem ubogal, kar je zmotilo Newboldovo.

"Ne bi naredila usluge sebi, moji domovini in mojim otrokom, če bi bila tiho glede vprašanj, ki lahko vplivajo na nacionalno varnost," je Cummingsu povedala Newboldova. Proteste zaradi resnih vprašanj glede tujega vpliva, konflikta interesov, osebnega obnašanja, finančnih težav, zlorabe mamil in kriminalnega obnašanja oseb s seznama je Klineu izrazila že prej in zaradi tega izgubila službo.

Republikanci so Newboldovo že napadli kot orodje demokratov.