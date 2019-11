Na pot 55 milijonov Američanov: promet ohromljen, leti odpovedani

Dva večja nevihtna sistema, ki se pomikata čez ZDA, sta po pričakovanjih ohromila promet in precej otežila množična potovanja pred zahvalnim dnem, ki ga Američani praznujejo danes.

Močan veter, ki spremlja eno od neviht, bi lahko odpovedal priljubljeno parado balonov v New Yorku, ki jo tradicionalno organizira veleblagovnica Macy's.

"To je prava beda," je za ameriške medije povedala 20-letna študentkaAlly Lytrle iz Wyominga, ki se zaradi snežnega meteža ne bo mogla odpraviti na 645 kilometrov dolgo pot k domačim.

Pod debelo snežno odejo so se v sredo zbudili tudi v Minneapolisu, snežno neurje pa je nato nadaljevalo pot v Južno Dakoto, Iowo, Michigan in Minnesoto. Na avtocesti blizu meje med Oregonom in Kalifornijo so vozniki zaradi snežnih razmer na rešitev čakali do 17 ur.