'ZDA bi lahko prihodnji teden zaprle mejo z Mehiko, tudi za trgovino'

Trump je sicer že v četrtek preko Twitterja napadel Mehiko, da ne dela ničesar, da bi zaustavila tok ilegalnih migrantov v ZDA, ampak samo obljublja."Enako tudi Honduras, Gvatemala in Salvador že leta jemljejo naš denar, ne naredijo pa nič," je zapisal. Ob tem pa je kritiziral še demokrate, ker da jih vse skupaj "ne zanima" in zagrozil z zaprtjem meje z Mehiko.

"Če jih ne bodo ustavili, bomo zaprli mejo," je dejal predsednik Donald Trump novinarjem na Floridi. "Zaprli jo bomo za dolgo časa,"je poudaril in dodal, da se ne gre igric. Izpostavil je, da bo mejo zaprl tudi za vso trgovino. Mehiki je postavil rok za ukrepanje do prihodnjega tedna.

S tem je Trump zagrozil že večkrat, a se za to še ni odločil. Vedno znova opozarja, da je na meji pravzaprav katastrofalno stanje zaradi pritiska ilegalnih migrantov, ki da v ZDA tihotapijo tudi droge in prinašajo kriminal. To naj bi zaustavil zid, a ker mu kongres, v katerem imajo demokrati v spodnjem domu večino, ni odobril denarja za to, je Trump na meji razglasil izredne razmere, da bi lahko denar dobil iz drugih proračunskih virov.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v četrtek sicer izrazil razumevanje za kritike iz Washingtona. "Legitimno je, da se ne strinjamo in da se pritožbe izrazijo,"je dejal. "Pomagali bomo, kjer lahko. Ne želimo si spora z vlado ZDA," je zatrdil. A obenem se je zavzel za to, da bi bilo treba državam, iz katerih se ljudje podajajo na pot, pomagati, da bi ustvarile boljše pogoje za življenje.