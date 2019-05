ZDA bodo na Bližnji vzhod poslale dodatnih 1500 vojakov

V zadnjem mesecu se je povečala napetost med Iranom in ZDA. Zaradi tega so ZDA v v tem času v Gulf napotile že več dodatnih letal. Razlog za to je grožnja Irana, ki ga podpirajo tudi iraške sile, so dejali pristojni.

Trump sicer zagotavlja, da si ne želi vojne z Iranom, a je pred dnevi na Twitterju zvenel precej bolj grozeče. Na svojem profilu je namreč zapisal, da "če si Iran želi vojne, bo to njegov konec"ter dodal, da naj nikoli več ne grozi ZDA.