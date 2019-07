Facebook skupina pripadnikov mejne zaščite: 'Vrzite burito v te pr*****'

Po številnih poročilih o prenatrpanosti centrov, nehigienskih razmerah in več smrtih otrok v pridržanju je enega izmed zbirnih centrov za migrante v ameriškem Teksasu obiskala skupina kongresnikov, med njimi tudi mlada demokratka iz New Yorka, Alexandria Ocasio-Cortez . Razmere v centru so po njenih besedah "grozljive", na Twitterju je med drugim zapisala, da ženske zadržujejo v celicah brez vode, pri tem naj bi jim dejali, naj pijejo kar iz straniščnih školjk.

Kongresnica Judy Chu pa je po obisku dejala, da nikoli ne bo pozabila 15 žensk v celici,"ki so jim solze tekle po licih, ko so opisovale, kako so jih ločili od svojih otrok, kako nimajo tekoče vode ter kako ne vedo, kdaj bodo lahko odšle ven, saj so tu že 50 dni."

'Kultura nasilja': rasistične in seksistične objave Facebook skupine

Tik pred obiskom kongresnikov pa je neprofitni medij ProPublicarazkril obstoj zasebne Facebook skupine, ki naj bi združevala okoli 9500 pripadnikov Urada za carinsko in mejno zaščito ZDA. V zapisih, objavljenih v skupini, med drugim spodbujajo, naj "vržejo burito v te pr****e", označujejo pridržane z žaljivkami, objavljajo šale oziroma se norčujejo iz smrti migrantov, na strani pa so se znašli tudi 'memi' s spolno vsebino, eden izmed njih prikazuje tudi kongresnico Ocasio-Cortez v določenih spolnih položajih. "9500 uradnikov, ki si izmenjuje meme o mrtvih migrantih ter razpravlja o nasilju in spolnih zlorabah članic kongresa. Kako naj zaupamo mejnim uradnikom, da bodo človeško skrbeli za begunce?" je tvitvnila Ocasio-Cortezova. Gre za"kulturo nasilja", je dodala.

Urad za carinsko in mejno zaščito ZDA je po poročanju Reutersaobsodil obstoj Facebook skupine in priznal, da so v njej lahko tudi pripadniki Urada."Objave so popolnoma neprimerne in v nasprotju s častjo in integriteto, ki jo vidim in pričakujem od naših agentov," pa je v izjavi za javnost dejala vodja urada za nadzor nad mejo Carla Provost.

Obstoj skrivne Facebook skupine naj bi že preiskovali. Ocasio-Cortezova pa je dejala, da je obstoj skupine "ne preseneča", glede na to, kar je videla v centrih.