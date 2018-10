ZDA dobile novega milijarderja

5, 28, 62, 65 in 70 ter dodatna številka 5. To je bila zmagovalna kombinacija, ki so jo v torek zvečer izžrebali v ameriški loteriji Mega Millions in je srečnežu prinesla rekordnih 1,6 milijarde dolarjev, kar je 1,4 milijarde evrov.

Loterijski listek s pravimi številkami je neznanec vplačal v Južni Karolini, so sporočili iz ameriške loterije. Za zdaj podrobnosti o dobitniku še niso znane. Prodali pa so le en listek z dobitno kombinacijo, vendar pa je možno, da ga je skupaj vplačalo več ljudi.

Dobitnik bo lahko po odštetem davku domov odnesel 904 milijone dolarjev (791 milijonov evrov), lahko pa se odloči, da mu dobitek "rentno" izplačajo v obdobju 29 let. V tem primeru mu bodo na koncu izplačali celoten znesek.

Najvišji znesek te igre na srečo v ameriški zgodovini je sprožil pravo loterijsko mrzlico. Vplačilo loterijskega listka stane le dva dolarja (1,75 evra). Možnosti za zadetek prave kombinacije pa so bile 1 : 302,5 milijona.