ZDA dovolile prodajo izraelskih letal F-16 Hrvaški

Američani bi radi, da se postopek zaključi še pred novim letom in da bi se prodaja 12 letal nadaljevala brez težav. Ameriški kongres mora na podlagi zakonov odobriti prodajo ali ponovno prodajo orožja tretjim državam, v obliki, ki je bila predmet prvotne prodaje, preden se lahko zaključi postopek v State Departmentu. Ta nato preveri, če so vse nadgradnje v skladu s pogodbami o prodaji in nadaljni prodaji ameriškega orožja. V Kongresu so vrednost vojaških letal, ki so jih izdelali v 80. letih prejšnjega stoletja, ocenili na 118 milijonov evrov.