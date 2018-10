ZDA in Kanada dosegle dogovor o novi Nafti

ZDA in Kanada so po dolgotrajnih pogajanjih dosegle okvirni dogovor o novem prostotrgovinskem sporazumu na severnoameriški celini, t. i. novi Nafti. Pogajalci so tako v zadnjem hipu uspeli ohraniti tristranski dogovor med ZDA, Kanado in Mehiko.

Novi trgovinski sporazum se sicer ne bo več imenoval Nafta, temveč Sporazum ZDA–Mehika–Kanada. Dogovor bo ZDA med drugim omogočil boljši dostop do kanadskega trga mlečnih izdelkov, Kanada pa se bo izognila ameriškim carinam na avtomobile. Dosegli so ga nekaj ur pred iztekom zadnjega roka za dogovor. Kanadski premier Justin Trudeau in ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: AP Z Mehiko so ZDA dogovor o novi Nafti dosegle konec avgusta. Pogovori med ZDA in Kanado pa so se zavlekli, saj sta morali državi najti kompromise na številnih področjih. Najbolj sporni sta bili kanadski strogo nadzorovani trg mleka ter mehanizmi za reševanje sporov in zaščito intelektualne lastnine. Bela hiša namerava novo Nafto podpisati pred 1. decembrom, ko bo v Mehiki zaprisegel novi predsednik. Severnoameriški sporazum Nafta je eden največjih sporazumov o prosti trgovini na svetu. ZDA, Mehiko in Kanado povezuje od leta 1994. Pokriva gospodarstvo, ki skupno ustvari 17.000 milijard dolarjev bruto domačega proizvoda letno. V regiji, ki jo pokriva Nafta, živi več kot 444 milijonov ljudi.