ZDA: Iran se na ponudbo za pogovore ne odziva, Iran: ZDA lažejo

Iranski predsednik Hasan Rohani pa je medtem dejal, da ameriška odločitev za sankcije proti iranskim visokim predstavnikom kažejo, da ZDA "lažejo" glede pogovorov. "Medtem ko pozivaš k pogajanjem, skušaš sankcionirati zunanjega ministra. Očitno je, da lažeš," je povedal Rohani na srečanju z iranskimi ministri, ki so ga prenašali v živo po televiziji.

Napetosti in nesoglasja med ZDA in Iranom se krepijo.

Washington je v ponedeljek uvedel nove strožje sankcije proti Iranu. Kot so sporočili iz Bele hiše, je predsednik Trump podpisal odlok, po katerem iranskemu vrhovnemu verskemu voditelju, ajatoli Aliju Hameneju in njegovemu bližnjemu krogu otežuje dostop do finančnih inštrumentov. Še ta teden naj bi na seznam dodali tudi iranskega zunanjega ministra Mohameda Džavada Zarifa.

ZDA so sankcije proti Iranu znova uvedle že lani po odpovedi mednarodnemu jedrskemu sporazumu. Sankcije so uperjene predvsem proti iranski naftni in finančni industriji.

Maja letos so se v Perzijskem zalivu začeli dogajati napadi na tankerje, kar naj bi po trditvah ZDA izvajal Iran, ta pa to zanika. V četrtek je položaj nevarno zaostrila še sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala, za katerega Iran trdi, da je kršil iranski zračni prostor, ZDA pa, da je letel v mednarodnem zračnem prostoru nad Hormuško ožino.