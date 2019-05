Stopnjevanje napetosti: ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo protiraketni sistem

Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo raketni obrambni sistem Patriot, v času vse večjega stopnjevanja napetosti z Iranom.

Že pred nekaj dnevi so na to območje napotili bojno skupino z letalonosilko USS Abraham Lincoln na območje ameriškega centralnega poveljstva kot odgovor "na številne skrb vzbujajoče znake in opozorila".

Tej pa se bo sedaj pridružila vojna ladja USS Arlington, ki prevaža tudi amfibijska vozila in letala, bombniki US B-52 pa naj bi po poročanju BBCže prispeli v bazo v Katarju, kar je potrdil tudi Pentagon. Napotitev USS Arlington naj bi sicer načrtovali že prej, a so napotitev pospešili. USS Abraham Lincoln pa je v četrtek že prečkal Sueški prekop.