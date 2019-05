ZDA izdale opozorilo za potniška letala pri preletih Perzijskega zaliva

Okrepljene napetosti v regiji "pomenijo povečano nenamerno tveganje za ameriške civilne polete zaradi potencialnih napačnih izračunov ali napačne identifikacije", opozarja v sporočilu FAA.

Ameriške letalske družbe so tudi opozorili, da bi letala nad območjem naletela na "nenamerne motnje navigacijskega sistema in motnje komunikacij", do katerih bi lahko prišlo brez opozorila.

Washington je v regiji namestil letalonosilko z bombniki B-52 zaradi, kot je dejal, iranske grožnje. Administracija predsednikaDonalda Trumpa je prav tako umaknila nenujno diplomatsko osebje iz Iraka zaradi groženj iraških milic s podporo Teherana. Trump je sicer zagotovil, da si ne želi vojne z Iranom.