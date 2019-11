ZDA izraelskih naselbin na Zahodnem bregu nimajo več za nezakonite

ZDA so spremenile politiko do izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Ne mislijo več, da so naselbine v nasprotju z mednarodnim pravom, je sporočil ameriški zunanji minister Mike Pompeo. Združeni narodi in večina mednarodne skupnosti imajo tovrstno zasedbo palestinskih ozemelj za nezakonito.

Izraelske naselbine so skupnosti, ki jih je Izrael vzpostavil na palestinskih ozemljih na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu, ki jih je zasedel med vojno leta 1967. "Po podrobni preučitvi vseh argumentov pravne razprave smo ugotovili, da vzpostavitev izraelskih civilnih naselbin na Zahodnem bregu sama po sebi ni v nasprotju z mednarodnim pravom," je dejal ameriški zunanji minister Mike Pompeo. Pompeo meni, da s tem povečujejo "verjetnost za mir". Dodal je, da imajo podlago za stališče v "dejstvih na terenu" in da dajejo Izraelcem in Palestincem priložnost, da se usedejo za mizo in najdejo politično rešitev za ta problem. Izraelska naselbina na Zahodnem bregu FOTO: AP Prejšnja politika, ki jo je uveljavila administracija predsednika Baracka Obame, ni prispevala k napredku mirovnega procesa, je dejal. Dodal je še, da s tem ne prejudicirajo tega, kakšen status bi moral imeti Zahodni breg v kateremkoli mirovnem dogovoru, ki bi ga dosegli. Ameriška politika je doslej, vsaj v teoriji, temeljila na pravnem mnenju, ki ga je State Department objavil leta 1978, da so izraelske naselbine na palestinskih ozemljih v nasprotju z mednarodnim pravom. Odločitev administracije predsednika Donalda Trumpa je mogoče videti kot pomoč izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, ki se je zavzel za priključitev dela izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Netanjahu se bori za obstanek na položaju, potem ko mu ni uspelo sestaviti koalicijske vlade.