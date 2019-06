ZDA izvedle kibernetski napad na Iran

Kibernetski napad je po besedah neimenovanega uradnika iz Washingtona ukazal predsednik Donald Trump , poroča AP. Napad, ki so ga v Washingtonu načrtovali nekaj tednov, naj bi paraliziral računalniške sisteme iranske revolucionarne garde, ki nadzirajo lansiranje raket. Zaenkrat še ni znano, kako učinkovit je bil napad. Ameriški mediji sicer poročajo, da so bili sistemi za kratek čas onesposobljeni.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je med obiskom v Izraelu na tiskovni konferenci s izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem posvaril Iran, naj ne "zameša ameriške previdnosti in preudarnosti za šibkost". Bolton je tudi poudaril, da je ameriška vojska"obnovljena, nova, pripravljena za delovanje in daleč najboljša na svetu" ter da sankcije učinkujejo. Dodal je, da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja.

Netanjahu pa je dejal, da je po umiku iranskih sankcij in pred dogodki, ki so se zgodili v zadnjih tednih, Izrael videl "eksplozijo terorja in agresije". Iranske sile so na izraelsko ozemlje izstrelile več deset raket in pošiljale brezpilotna letala v izraelski zračni prostor, je zatrdil.

Bolton se bo sicer v ponedeljek in torek v Jeruzalemu udeležil srečanja s svetovalcema za nacionalno varnost iz Izraela in Rusije, po pričakovanjih pa bo v središču pozornosti Iran, poroča nemška tiskovna agencija dpa.