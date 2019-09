ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo dodatne vojake

Dodatni ameriški vojaki naj bi se osredotočili na obrambne naloge, še posebej na obrambo pred napadi iz zraka in pred raketnimi napadi. Več podrobnosti naj bi Washington sicer predstavil prihodnji teden.

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generalJoseph Dunford o številu vojakov še ni želel govoriti. Je pa dejal, da bo napotitev "zmerna" in da ne bo šlo za tisoče vojakov. Več podrobnosti naj bi bilo znano prihodnji teden.

Do poteze prihaja po napadih z brezpilotnimi letali na savdsko energetsko infrastrukturo, za katere so odgovornost prevzeli jemenski Hutiji. Savdska Arabija, ki je zaradi napada začasno ostala brez polovice svoje naftne proizvodnje, in ZDA sicer vztrajajo, da je za napade odgovoren Iran. Ta očitke o odgovornosti odločno zavrača.

"Vsi znaki kažejo, da je za napad odgovoren Iran,"je v petek vztrajal Esper. Preiskave ameriških, savdskih in mednarodnih ekip namreč nakazujejo, da je bilo orožje, s katerim je bil izveden napad, proizvedeno v Iranu in ni bilo sproženo iz Jemna. Esper je tako izpostavil "pomembno eskalacijo nasilja s strani Irana".

Za krepitev mednarodne podpore pri zaščiti kritične infrastrukture so po navedbah ameriškega obrambnega ministra zaprosili Savska Arabija in Združeni arabski emirati.

Esper je dodal še, da Trumpove besede jasno kažejo, da ZDA ne želijo konflikta z Iranom. A je dodal, da "imamo na voljo številne druge vojaške možnosti, če bi se izkazale za potrebne".

Trump je v petek že napovedal sankcije ZDA proti iranski centralni banki, ki jih je označil za "najostrejše, ki so jih ZDA kadarkoli uvedle proti kateri tuji državi". Nove sankcije naj bi Iranu še dodatno omejile možnosti financiranja.

Izpostavil je še, da bi bilo zanj najlažje začeti vojaški napad proti Iranu, a da si tega ne želi. Bi pa to lahko storil v prihodnosti, je še posvaril.