ZDA razmišljajo tudi o vojaškem posredovanju v Venezueli

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v pogovoru za ameriško televizijo ABC omenil možnost vojaškega posredovanja v z nafto bogati južnoameriški državi, v kolikor ostali ukrepi ne bodo imeli učinka.

"Združene države Amerike imajo na voljo široko paleto opcij za izvajanje pomoči pri odstavitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura," je povedal Pompeo in ob tem ni izključil možnosti vojaškega posredovanja, če diplomatski, politični in drugi pritiski ne bi obrodili sadov. Koliko časa je preostalo Maduru? "Pripravljamo se na vse scenarije, kajti ko pride do določene situacije, ne želimo ostati bosi,"je o strategiji Trumpove administracije glede Venezuele povedal Pompeo. Ob tem je dejal, da ne more napovedati, kdaj bo Madura odneslo s položaja. "Lahko traja nekaj dni ali pa celo tedne in mesece," je priznal.

Je puč, ki ga je pretekli teden razglasil Guadio spodletel? FOTO: AP

Pompeo je prepričan, da Maduro čuti pritisk ter da kjub temu, da je še vedno na položaju, ne more povsem izvajati oblasti. "V državi vladata gromozanska revščina in lakota, bolni otroci pa nimajo dostopa do zdravil," je bil dramatičen ameriški državni sekretar, ki je prepričan, da Maduro ne more več biti del prihodnosti Venezuele. Ameriška administracija se sicer sooča s kritikami, da je poskus aprilskega puča, ki ga je razglasil vodja opozicije in prehodni predsednik Juan Guaido, spodletel. Pompeo jih zavrača. "Za takšne stvari je včasih potrebno več časa," pojasnjuje Pompeo, ki je prepričan, da Madurov režim ne bi obstal brez podpore Kube. Ruski faktor Ameriški predsednik Donald Trump je sicer že v petek dejal, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil, da se Rusija ne želi vpletati v krizo. Do te obljube sta sicer skeptična tako Pompeo kot svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, saj sta prepričana, da je ravno Kremelj prejšnji teden prepričal Madura naj ostane na položaju in ne zapusti države.

Pompeo ne verjame zagotovilom Kremlja, da se Rusija ne bo vmešavala v konflikt. FOTO: AP

"Predsednik je bil jasen. Želimo, da se vsi, vključno z Rusijo, umaknejo iz Venezuele," je povedal Pompeo. Na vprašanje, ali bi vojaško posredovanje v Venezueli moral odobriti tudi kongres, je odgovoril, da je prepričan, da bo vsaka sprejeta odločitev v skladu z zakoni. Medtem je Juan Guaido v soboto izjavil, da ne izključuje možnosti ameriškega vojaškega posredovanja in sodelovanja z njemu zvestimi deli oboroženih sil. "Če bi Trumpova administracija ponudila to možnost, bi o tem moral glasovati venezuelski parlament," je pojasnil Guaido. Maduro pripravljen na obrambo Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je pripravljen odbiti vsakršen napad ZDA, pa je danes v Moskvi izjavil njegov zunanji minister Jorge Arreaza. "Pripravljeni smo na vse scenarije," je poudaril po pogovorih z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Kot kaže je večina vojske še vedno zvesta režimu Nicolasa Madura, pomagajo pa ji tudi ruski svetovalci. FOTO: AP