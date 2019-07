ZDA od narko kralja zahtevajo 11 milijard evrov

Glede na poziv tožilca Richarda Donoghue so oblasti upravičene, da zasežejo vso imetje, ki je povezano z mamilarskimi posli obsojenega El Chapa Guzmana.

Glede na cene za drogo, ki so jih navedle priče na sojenju, si je Guzman v 25 letih na vrhu kartela Sinaloa nabral okoli 10,5 milijard evrov iz preprodaje kokaina, 753 milijonov evrov na račun marihuane in 9,8 milijonov evrov na račun heroina. Ko so denar oprali, so z njim plačevali delavce in dobavitelje ter kupovali različno komunikacijo opremo, letala, podmornice in druga vozila.