ZDA odrekle podporo turški ofenzivi v Siriji, umikajo svoje vojake

V sporočilu za javnost po telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovim turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom so še zapisali, da bo Turčija postala odgovorna za vse borce skrajne sunitske skupine Islamska država (IS) na območju, ki so bili zajeti v zadnjih dveh letih, potem ko so ZDA porazile samooklicani kalifat IS.

"Ameriška vlada je pritiskala na Francijo, Nemčijo in druge evropske države, od koder so zajeti borci IS, naj jih vzamejo nazaj, a so to zavrnile," še piše v sporočilu Bele hiše, ki dodaja, da jih ZDA ne bo zadrževala več let na račun ameriških davkoplačevalcev.

Po navedbah opozicijskih Sirskih demokratičnih sil, ki jih vodijo kurdske enote, in Sirskega observatorija za človekove pravice so se ameriške sile danes že začele umikati z območij na severu Sirije ob meji s Turčijo.

Bela hiša je odločitev sporočila po tem, ko je Erdogan napovedal skorajšnji začetek ofenzive na severu Sirije. Po poročanju britanskega BBC je Erdogan v telefonskem pogovoru s Trumpom izrazil zaskrbljenost zaradi pomanjkanja napredka pri vzpostavljanju t. i. varnega območja na severovzhodu Sirije ob meji s Turčijo, kar so se ZDA in Turčija dogovorile avgusta.

Turška ofenziva naj bi bila usmerjena proti kurdski milici YPG vzhodno od reke Evfrat, ki nadzira območje ob turško-sirski meji. Ankara želi milico, ki uživa podporo ZDA in je bila pomemben zaveznik v boju proti skrajni Islamski državi, potisniti stran od svojih meja, češ da je povezana s kurdskimi uporniki v Turčiji. Turčija želi na to območje vrniti do dva milijona od skupno 3,6 milijona sirskih beguncev, kolikor jih je trenutno v Turčiji.

Ankara obtožuje Washington, da zavlačuje pri uresničitvi skupnega načrta vzpostavitve varnega območja v Siriji. Erdogan je to po telefonu tudi povedal Trumpu in izrazil razočaranje nad zavlačevanjem.