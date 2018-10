ZDA podarile Hrvaški dva Black Hawka

Hrvaški minister za obrambo je že pred tednom dni namigoval, da bodo do vojaške vaje Velebit 18 – Združena moč, dobili novo opremo. Dva helikopterja Black Hawk sta tako mišljena kot zamenjava za stare helikopterje Mi-8 in tudi širši projekt hrvaškega vodstva, da zamenja rusko-sovjetsko opremo za orožje, narejeno v zahodnih državah.

Helikoper Black Hawk je eden najbolj uporabljanih helikopterjev v ameriški vojski in dva, ki sta pristala v Zagrebu sta serije M, kar pomeni, da sta bila izdelana za specialne enote ameriške vojske. Imajo najmodernejšo opremo za letenje in tudi močnejše motorje v primerjavi s starejšimi variantami Black Hawkov. Prav tako je helikopter prirejen za nočno letenje, ima večji rotor, pa tudi sisteme za nizko letenje nad terenom in ima možnost vgradnje dodatnih rezervoarjev za gorivo, kar sodeč po videu hrvaška helikopterja imata. V sklopu programa Excess Defense Articles ZDA podarjajo odvečno ali delno odsluženo opremo partnerskim državam.

Hrvaška vojska je do zdaj uporabljala helikopterje Mi-8 in Mi-17, narejene še v sovjetskih časih, nova helikopterja Black Hawk pa bosta namenjena za specialne enote. Stari sovjetski helikopterji imajo po navedbah Jutarnjega lista še 10 let življenske dobe, do takrat pa naj bi popolnoma prešli na helikopterje izdelane v zahodnih državah.