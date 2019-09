ZDA pošiljajo vojake, Iran z načrtom za umiritev razmer

Hasan Rohani je v televizijskem nagovoru ob začetku vojaške parade v Teheranu napovedal, da bo Iran v prihodnjih dneh Združenim narodom predstavil načrt sodelovanja za zagotavljanje miru na območju Perzijskega zaliva, Hormuške ožine in Omanskega morja, poroča STA. "Vaša navzočnost v regiji vedno prinaša bolečino in bedo," je dejal po odločitvi ZDA, da bodo na Bližnji vzhod po napadih na naftno infrastrukturo Savdske Arabije poslale dodatne vojake . Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so tudi zaprosili za podporo pri zaščiti kritične infrastrukture.

Odgovornost za napade z brezpilotnimi letali na savdsko energetsko infrastrukturo so sicer prevzeli jemenski Hutiji, ki jih podpira Iran. Savdska Arabija in ZDA vztrajajo, da je za napade odgovoren Iran, ta očitke odločno zavrača. Rohani je tuje sile opozoril, naj se umaknejo od Irana, saj da povzročajo težave in negotovost ljudem in celotni regiji. "Naša regija ne bi smela postati mesto oboroževalne tekme," je opozoril.

Sicer pa sta Iran in Savdska Arabija glavna regionalna tekmeca v regiji, ki se že več let borita za prevlado. Tako sta posredno ali neposredno vpletena v vse regionalne spopade in Jemen nikakor ni izjema.