ZDA prepričujejo Nemčijo, naj v Sirijo pošlje kopenske enote

"Želimo, da bi kopenske enote iz Nemčije delno nadomestile naše vojake na severu Sirije v okviru mednarodne koalicije IS," je po pogovorih z nemškimi predstavniki za dpa in časnik Welt am Sonntag dejal James Jeffrey.

Kot je pojasnil, gre za podporo Sirskim demokratičnim silam (SDF) pod kurdskim vodstvom v boju proti ostankom IS na severu Sirije, in sicer z inštruktorji ter logističnim in tehničnim podpornim osebjem. Jeffrey je ob tem dodal, da pričakuje odgovor Berlina še ta mesec.