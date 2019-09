ZDA pretresa nov strelski napad: 14-letnik ubil pet članov svoje družine

Med žrtvami so 38-letni oče John Sisk, njegova mačeha, 35-letna Mary Sisk, petletna sestra ter dva brata, stara šest let in šest mesecev. Policisti so v torek zjutraj sporočili, da so bile tri od petih žrtev mrtve na samem kraju dogodka, dve pa sta bili v kritičnem stanju, a sta nato v bolnišnici umrli.

Kot je povedal Young, preiskava dogodka še vedno poteka, saj motiv za umore še vedno ni znan.

14-letnik je trenutno v priporu za mladoletne. Čeprav je osumljenec mladoletna oseba, obstaja možnost, da mu bodo zaradi večkratnih umorov oz. množičnega umora sodili kot odrasli osebi.