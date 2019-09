ZDA: Satelitski posnetki naj bi dokazovali, da za napadi stoji Iran

Za sobotne napade na dve pomembni nahajališči nafte državnega podjetja Aramco na vzhodu Savdske Arabije so odgovornost prevzeli hutijski uporniki iz sosednjega Jemna. Zdaj pa so ZDA objavile satelitske posnetke obveščevalnih služb, ki naj bi dokazovali, da za napadi dejansko stoji Iran. Prve ugotovitve preiskave napadov je objavila tudi vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije. Ti kažejo, da je bil napad izveden z iranskim orožjem.

Satelitski posnetki obveščevalnih služb, ki so jih objavile ZDA, naj bi potrjevali dejstvo, da za napadi na savdsko naftno infrastrukturo minuli konec tedna dejansko stoji Iran in ne hutijski uporniki iz sosednjega Jemna. Uradni Teheran je medtem že zanikal vpletenost v sobotne zračne napade.Nekateri tuji mediji, kot so New York Times, ABC in Reuters, pa se zdaj sklicujejo na neimenovane vire ameriških uradnikov. Po njihovih navedbah naj bi vpletenost hutijskih upornikov pod vprašaj postavljala smer in obseg sobotnih napadov.

Eden od uradnikov je izpostavil, da je bilo 19 ciljnih točk napadov, ki so bili izvedeni iz smeri zahod oz. severozahod, ne pa z območja v Jemnu, ki je pod okriljem hutijskih upornikov ter leži jugozahodno od savdskih naftnih nahajališč. Dejanska lokacija izstrelitve brezpilotnih letal naj bi bila torej v severnem delu Perzijskega zaliva oz. na območju Irana ali Iraka. Uradni viri, ki jih navaja New York Times, pa so še povedali, da so bili napadi izvedeni v kombinaciji brezpilotnih letal in raket, vendar vsi menda niso dosegli končnih ciljev na območju naftnih rafinerij. Vojaška koalicija: Napad na savdsko naftno infrastukturo izveden z iranskim orožjem Da napadi niso bili sproženi iz Jemna in da so bili izvedeni z iranskim orožjem, pa je danes naznanila tudi vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki je objavila prve ugotovitve preiskave napadov na savdske rafinerije nafte.

Vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki uživa podporo Zahoda, v Jemnu posreduje od leta 2015. Uperjena je proti Hutijem, ki nasprotujejo mednarodno priznani jemenski vladi pod vodstom Abdrabuha Mansurja Hadija. Hutiji so letos okrepili napade z droni in raketami na savdska mesta. Konflikt v Jemnu sicer številni vidijo kot nadomestno vojno med Savdsko Arabijo in Iranom.

Tiskovni predstavnik koalicije, polkovnik Turki al-Malki je ob tem še dejal, da preiskava sobotnih napadov še ni končana in da je še treba ugotoviti, od kod je prišel napad."Začasni rezultati kažejo, da je orožje iransko in sedaj poskušamo ugotoviti lokacijo /.../ Teroristični napad ni izviral iz Jemna, kot to trdijo Hutiji,"je na novinarski konferenci v savdski prestolnici Rijad še dejal Malki. Napovedal je, da bodo javnost obvestili o lokaciji, od koder so vzleteli droni, ko bodo to ugotovili. "Ta strahopeten napad je bil prvenstveno uperjen proti globalni ekonomiji in ne Savdski Arabiji," je še ocenil Malki. ZDA s prstom takoj pokazale na Iran, EU zadržana Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je sicer s prstom na Iran pokazal že minuli konec tedna, pri tem pa za podkrepitev svojih navedb ni predložil nobenih dokazov. "ZDA bodo v sodelovanju s partnerji in zavezniki poskrbele, da energetski trg ne bo trpel in da bo Iran odgovarjal za svojo agresijo," je dejal Pompeo.

Zaradi sobotnih napadov na največjo rafinerijo nafte v Savdski Arabiji se je po uradnih podatkih Rijada skoraj prepolovila proizvodnja nafte v državi. Savdske oblasti sicer zagotavljajo, da gre le za začasen učinek, ki ga bodo delno nadomestili s sprostitvijo naftnih rezerv na trgu.