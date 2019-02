ZDA se umikajo iz pogodbe o omejitvi jedrskih raket

Predsednik ZDA Donald Trump in njegovi uradniki so več mesecev namigovali, da so pripravljeni za izstop iz pogodbe.

Mike Pompeo je, kot poroča CNN dejal:"Zaradi ruskih kršitev je ogroženih na milijone Evropejcev in Američanov. Naša dolžnost je, da se ustrezno odzovemo."

Pompeo je dejal, da so ZDA dale Rusiji dovolj časa, da bo njihov program v skladju z novim programom: "Leta in leta je Rusija kršila pogoje pogodbe ne da bi pokazala trohico obžalovanja."

Trump: Ne moremo biti edina država na svetu, ki je zavezana izpolnjevanju te pogodbe

S Pompejevo razglasitvijo se je začel 180-dnevni rok za zaključitev umika, razen če bi se Rusija v tem času vrnila k spoštovanju sporazuma iz leta 1987.



Predsednik ZDA Donald Trump in njegovi uradniki so več mesecev namigovali, da so pripravljeni za izstop iz pogodbe. ZDA in Evropa Moskvo že od leta 2014 obtožujejo kršitve pogodbe: "ZDA so v celoti spoštovale pogodbo INF že več kot 30 let, toda tega ne bomo več počeli medtem ko Rusija napačno predstavlja svoja dejanja. Ne moremo biti edina država na svetu, ki je zavezana izpolnjevanju te pogodbe,"je dejal.

Nato podpira odločitev ZDA

Zveza Nato je v izjavi sporočila, da "v celoti podpirajo" odločitev ZDA. Nato je pozval Rusijo, naj se v naslednjih šestih mesecih "vrne k popolni in preverljivi skladnosti s pogodbo INF", saj v nasprotnem primeru ogrožajo mir in stabilnost v Evroatlantskem območju."

Če Rusija v šestih mesecih, ko bo umik ZDA začel veljati, ne bo začela spoštovati svojih obveznosti, bo "edina odgovorna za konec te pogodbe", so v imenu 29 držav članic sporočili iz zavezništva.

"Nato bo še naprej pozorno spremljal varnostne posledice ruskih raket srednjega dosega in bo sprejemal potrebne ukrepe za zagotovitev kredibilnosti in učinkovitosti splošne odvračalne in obrambne drže zavezništva," so še navedli.

Nemška kanclerka Angela Merkelje še pred potrditvijo umika sporočila, da bo njena vlada prihodnjih šest mesecev izkoristila za pogajanja z Rusijo. "Okno za pogajanja"mora ostati odprto.