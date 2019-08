ZDA: sin Osame bin Ladna je mrtev

Podrobnosti, kot sta kraj in datum smrti sina ustanovitelja teroristične organizacije Al Kaida v poročilu, ki temelji na anonimnih virih, ostajajo nejasne. A New York Times medtem navaja dva neimenovana uradnika in poroča, da naj bi bil Hamza ubit v zadnjih dveh letih, a da je trajalo dolgo časa, preden so njegovo smrt lahko potrdili. Določeno vlogo naj bi po nekaterih poročanjih v njegovi smrti igrale ZDA, poroča Guardian.

Hamza bin Laden je poskušal po očetovi smrti prevzeti vodenje Al Kaide oziroma jo po letih zatona in na drugi strani vzpona Islamske države, znova obuditi. Tudi iz dokumentacije, ki so jo ZDA zasegle ob napadu na Osamovo hišo, pa naj bi bilo po poročanju BBC razvidno, da so ga pripravljali na prevzetje očetove vloge. Našli naj bi tudi posnetek njegove poroke s hčerko Abdullaha Ahmeda Abdullah, člana Al Kaide, ki naj bi bil vpleten v napade na ameriške ambasade v Tanzaniji in Keniji leta 1998.

Javno je pozival džihadiste k maščevanju za smrt Osame bin Ladna, ki so ga ameriške sile ubile maja 2011 v Pakistanu, ter k napadom na ZDA in druge zahodne države. V svojem zadnjem znanem javnem nastopu pa je prebivalce Arabskega polotoka pozval k uporu in grozil Savdski Arabiji, zaradi česar mu je ta odvzela državljanstvo.

Deset dni pred terorističnim napadom v Manchestru na koncert Ariane Grande, pa je Al Kaida objavila audio posnetek Hamze, ki je podpornike pozval, naj "udarijo proti Judom in križarjem". Povezave med napadom in Al Kaido sicer niso mogli potrditi.