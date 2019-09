ZDA so za napade dronov na savdski rafineriji okrivile Iran

Za sobotne napade dronov na dve pomembni nahajališči nafte državnega podjetja Aramco na vzhodu Savdske Arabije je zunanji minister ZDA Mike Pompeo obtožil Iran, čeprav so odgovornost za napad prevzeli hutijski uporniki iz Jemna. Dejal je, da ni dokazov, da bi napadi res bili izvedeni iz Jemna in pozval vse narode, naj obsodijo ravnanje Irana.

Savdski minister za energetiko je dejal, da so napadi zmanjšali proizvodnjo nafte za 5,7 milijonov sodov na dan, kar je polovica celotne proizvodnje. To bi lahko imelo velike posledice za ceno nafte po vsem svetu. Napadli so dve rafineriji, in sicer največjo, Abqaiq, in Khurais. Savdska Arabija sicer s pomočjo Zahoda podpira jemensko vlado, ki ji nasproti stojijo hutijski uporniki.

Napad je sledil napetim odnosom med ZDA in Iranom, ki so eskalirali po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump odstopil od jedrskega sporazuma in proti državi ponovno uvedel sankcije. Pompeo je po nedavnem napadu na rafineriji dejal, da bodo "ZDA naredile vse v njihovi moči, da države ne bodo imele težav z dobavo nafte in da bo Iran odgovarjal za agresijo". Iz Bele hiše so sporočili, da je Trump ponudil ameriško podporo Savdski Arabiji, da "se obrani". Hutijski uporniki so se sicer v izjavi, s katero so prevzeli odgovornost za napade, zahvalili za "sodelovanje častnim ljudem znotraj kraljestva".

Wall Street Journal je poročal, da strokovnjaki preiskujejo, če obstaja možnost, da so napad izvedli Iranci ali Iračani. Ameriška vlada je prepričana, da so stavbe v rafineriji Abqaiq bile poškodovane na zahodni in severozahodni strani, ne na južni strani, ki gleda na Jemen.

Kako so se odzvali v Savdski Arabiji?

Predstavnik savdske vojaške koalicije, ki se bori v Jemnu, je dejal, da so v teku preiskave, da bi ugotovili, kdo je odgovoren za napad. Sporočili so že, da žrtev ni bilo.