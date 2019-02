Lažna ameriška univerza: aretirali 129 indijskih študentov

Indija je ZDA poslala protestno noto, potem ko so ameriške oblasti aretirale 129 indijskih študentov zaradi vpisa na lažno univerzo. To so ustvarili in vodili tajni agenti ministrstva za domovinsko varnost, da bi razkrili nezakonito priseljevanje. Indija trdi, da so bili študenti prevarani, ameriški tožilci pa, da so študenti vedeli, da gre za laž.

Univerzo Farmington, s sedežem v zvezni državi Michigan, so vodili tajni agenti z ministrstva za domovinsko varnost, da bi razkrili sporno priseljevanje študentov v ZDA. Tožilstvo je sporočilo, da so tisti, ki so se vpisali, vedeli, da je univerza nezakonita. Vendar pa indijske oblasti opozarjajo, da so bili študenti morda prevarani. V soboto je indijsko ministrstvo za zunanje zadeve ameriškemu veleposlaništvu v Delhiju poslalo protestno noto, v kateri je izrazilo zaskrbljenost zaradi aretacij in zahtevo po konzularnem dostopu do pridržanih.

Lažna univerza je bila ustanovljena leta 2015, da bi poskušala ujeti tuje državljane, ki so v državo prišli sicer zakonito na podlagi študentskih vizumov, nato pa ostali v državi, ne da bi podaljšali svoj status. Spletna stran univerze je prikazovala fotografije študentov v razredih in knjižnicah, oglaševala pa je dodiplomski študij, ki naj bi stal 7.400 evrov na leto, in podiplomski študij, za katerega bi študenti morali odšteti 9.600 evrov. Univerza je imela med drugim ustvarjen lažni profil na Facebooku s sporedom študijskih dogodkov. Toda sodni dokumenti, ki so bili objavljeni prejšnji teden, so pokazali, da so bili zaposleni na univerzi tajni agenti agencije za priseljevanje in carinsko izvrševanje. V obtožnici, vloženi na okrožnem sodišču v vzhodnem okrožju Michigana, piše, da so študenti vedeli, da je shema nezakonita. 130 študentov, od tega 129 Indijcev, so aretirali v sredo. Če bodo obsojeni prevare, jim grozi takojšnja deportacija.

Ameriške oblasti so že v preteklosti ustanavljale lažne univerze, leta 2016 so aretirali 21 študentov. FOTO: iStock